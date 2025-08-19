Сергей Собянин объявил о строительстве станции метро «Гольяново»
Станцию «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро начали строить на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
«Метро станет ближе для 230 тысяч москвичей... Разгрузятся Щелковское шоссе и станция метро “Щелковская”. Время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15–20 минут», — подчеркнул градоначальник.
По проекту станция «Гольяново» станет конечной, здесь оборудуют два подземных вестибюля. Объект интегрируют в окружающую застройку на Уссурийской улице, создав таким образом новое общественное пространство.
В Москве готовят все для начала работы двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит должен пойти уже в ноябре на участке «Щелковская» — «Гольяново».
