Ефимов: В Москве на станции метро «Достоевская» завершают горнопроходческие работы
В московском метрополитене завершают горнопроходческие работы на станции «Достоевская» Кольцевой линии, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что этот объект является одним из самых сложных проектов метро в целом. Политик добавил, что станцию возводят в центре Москвы в условиях плотной застройки, большого числа инженерных коммуникаций и сложных грунтов. Отмечается, что общая готовность горнопроходческих работ составляет примерно 75%.
«Достоевская» станет 13-й станцией Кольцевой линии метро и будет находиться между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. Она будет пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.
«Работы ведутся рядом с действующими тоннелями Кольцевой линии, поэтому многое приходится делать практически вручную. Горным способом здесь пройдено более 5,2 км из общего объема почти 7,2 км — выполнены оба обходных тоннеля, продолжаются работы в четырех камерах переключения движения и завершается обустройство технологической межтоннельной сбойки», - приводит слова Ефимов пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
В рамках проекта построят подземный вестибюль станции под улицей Дурова на пересечении с Делегатской и наземный — на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.
Строительство новой станции контролирует Мосгосстройнадзор. Отмечается, что возведение объекта проходит в несколько этапов, каждый из которых сопровождается контрольно-надзорными мероприятиями. Особое внимание уделяют горнопроходческим работам, так как их проводят в непосредственной близости от действующего метрополитена и под существующей городской застройкой. Во время выездных проверок инспекторы оценивают соответствие построенных конструкций и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что на «Достоевской» приступили к созданию наклонного хода.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не хватает денег и специалистов: Что мешает заменить старые лифты в РФ
- Европа переключилась с закупок СПГ на российский газ
- Вышел второй трейлер «Мстителей» с Доктором Думом, Людьми Икс и армией Стражей
- В Москве испытают робособак для патрулирования объектов инфраструктуры
- Умер режиссер Марк Райделл, автор «На Золотом пруду»
- Лукашенко назвал труд залогом спокойствия Белоруссии
- Сборная России выиграла четыре медали на Международной олимпиаде по информатике
- ЕС увеличил экспорт вина в Россию
- Огромное нефтяное пятно в Ормузском проливе достигло берегов Ирана
- Компания Disney анонсировала «Зверополис-3»