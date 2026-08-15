Ефимов: В Москве на станции метро «Достоевская» завершают горнопроходческие работы

В московском метрополитене завершают горнопроходческие работы на станции «Достоевская» Кольцевой линии, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что этот объект является одним из самых сложных проектов метро в целом. Политик добавил, что станцию возводят в центре Москвы в условиях плотной застройки, большого числа инженерных коммуникаций и сложных грунтов. Отмечается, что общая готовность горнопроходческих работ составляет примерно 75%.

«Достоевская» станет 13-й станцией Кольцевой линии метро и будет находиться между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. Она будет пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

«Работы ведутся рядом с действующими тоннелями Кольцевой линии, поэтому многое приходится делать практически вручную. Горным способом здесь пройдено более 5,2 км из общего объема почти 7,2 км — выполнены оба обходных тоннеля, продолжаются работы в четырех камерах переключения движения и завершается обустройство технологической межтоннельной сбойки», - приводит слова Ефимов пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В рамках проекта построят подземный вестибюль станции под улицей Дурова на пересечении с Делегатской и наземный — на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.

Строительство новой станции контролирует Мосгосстройнадзор. Отмечается, что возведение объекта проходит в несколько этапов, каждый из которых сопровождается контрольно-надзорными мероприятиями. Особое внимание уделяют горнопроходческим работам, так как их проводят в непосредственной близости от действующего метрополитена и под существующей городской застройкой. Во время выездных проверок инспекторы оценивают соответствие построенных конструкций и применяемых стройматериалов требованиям проектной документации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что на «Достоевской» приступили к созданию наклонного хода.