Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Луганская»
Активное строительство Бирюлевской линии метро продолжается в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что протяжённость Бирюлевской линии превысит 22 км. Она будет включать в себя 10 станций, в том числе «Луганская», которая расположится на участке «Курьяново» — «Бирюлево» - его планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.
Градоначальник указал, что новая станция разгрузит действующие «Кантемировскую» и «Царицыно» Замоскворецкой линии.
«Луганская» сделает поездки комфортнее для примерно 45 тысяч жителей и 14 тысяч работающих в районе», — добавил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что новый перегон на Рублево-Архангельской линии метро пройден на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
