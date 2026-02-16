Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро «Луганская»

Он отметил, что протяжённость Бирюлевской линии превысит 22 км. Она будет включать в себя 10 станций, в том числе «Луганская», которая расположится на участке «Курьяново» — «Бирюлево» - его планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Градоначальник указал, что новая станция разгрузит действующие «Кантемировскую» и «Царицыно» Замоскворецкой линии.

«Луганская» сделает поездки комфортнее для примерно 45 тысяч жителей и 14 тысяч работающих в районе», — добавил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что новый перегон на Рублево-Архангельской линии метро пройден на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».