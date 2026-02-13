Автоэксперт подчеркнул важность открытия новой ветки метрополитена в Москве
Москва утвердила планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В ближайшие 12 месяцев в городе появится свыше 90 километров новых автодорог, а также откроется первый участок Рублёво-Архангельской линии метрополитена, включая станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов отметил, почему для города очень важны новые транспортные маршруты:
«Особое внимание заслуживает масштабная программа дорожного строительства на следующий год, предполагающая ввод около 90 километров новых дорог, что позволит ещё больше оптимизировать транспортную инфраструктуру и повысить мобильность горожан. Строительство Рублёво-Архангельской линии внесет значительный вклад в решение проблемы перегруженности центральных линий метро и обеспечит жителям комфортный доступ к новым районам города», — отметил он.
По его словам, это важная часть долгосрочной стратегии развития московского транспорта.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал:
«Строители почти завершили монолитные работы на станции “Бульвар Генерала Карбышева”, что позволило им перейти к архитектурной отделке станции. Сейчас почти выполнено оформление путевых стен платформенного участка – уже смонтированы буквы названия, пол платформы практически полностью уложен гранитом, предстоит облицевать потолок и колонны. Площадь отделочных работ в пассажирской зоне превысила четыре тысячи квадратных метров. В настоящий момент станция готова более чем наполовину», — указал вице-мэр.
