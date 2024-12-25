Сергей Собянин обсудил с депутатами МГД цели развития Москвы
Столица России является устойчиво растущим мегаполисом, занимающим второе место среди городских экономик мира. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», такое заявление на встрече с депутатами Мосгордумы сделал московский мэр Сергей Собянин.
В ходе своего ежегодного отчёта градоначальник указал, что в современном мире постоянно идёт борьба «за умы и таланты, инвестиции и технологии, за людей и человеческий капитал».
Собянин подчеркнул, что в этом противостоянии Москва, развитию которой не смогли помешать «ни ковид, ни санкции», не должна останавливаться на пути к победе.
«Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш.... Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в январе – сентябре в основной капитал Москвы было инвестировано более 3,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Лондоне
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 740 военнослужащих
- В «Лаборатории Касперского» предложили создать в России атлас киберугроз
- МВД объявило в федеральный розыск иноагента Илью Яшина по уголовной статье
- Украина временно запретила вывоз газа
- В России выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом
- «Иронию судьбы, или С легким паром!» покажут после полной цифровой реставрации
- Роспотребнадзор заявил о несоответствии нормам проб морской воды в Анапе
- Президент Азербайджана объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау
- Путин: Доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ превысила 85%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru