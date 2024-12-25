Сергей Собянин обсудил с депутатами МГД цели развития Москвы

В ходе своего ежегодного отчёта градоначальник указал, что в современном мире постоянно идёт борьба «за умы и таланты, инвестиции и технологии, за людей и человеческий капитал».

Собянин подчеркнул, что в этом противостоянии Москва, развитию которой не смогли помешать «ни ковид, ни санкции», не должна останавливаться на пути к победе.

«Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш.... Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в январе – сентябре в основной капитал Москвы было инвестировано более 3,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

