Собянин анонсировал включение в реновацию «брежневских» домов 60-70 годов

В программу реновации жилого фонда российской столицы включат девятиэтажные и двенадцатиэтажные дома 60-70 годов постройки. Это будет сделано после 2032 года, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе отчета перед депутатами Московской городской думы.

Он уточнил, что нынешняя программа реновации должна быть выполнена как раз через восемь лет, однако к тому моменту начнут истекать сроки технической эксплуатации домов брежневского периода. По оценке градоначальника, они по своему качеству иногда даже хуже пятиэтажек, которые сейчас демонтируются.

При этом, как подчеркнул Собянин, капитальный ремонт не может решить проблему, поскольку, только на некоторое время продлевает технический срок функционирования домов. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мэр заявил о необходимости преобразования реновации в постоянно действующую программу с учетом мнения москвичей.

