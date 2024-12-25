Собянин анонсировал включение в реновацию «брежневских» домов 60-70 годов
В программу реновации жилого фонда российской столицы включат девятиэтажные и двенадцатиэтажные дома 60-70 годов постройки. Это будет сделано после 2032 года, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе отчета перед депутатами Московской городской думы.
Он уточнил, что нынешняя программа реновации должна быть выполнена как раз через восемь лет, однако к тому моменту начнут истекать сроки технической эксплуатации домов брежневского периода. По оценке градоначальника, они по своему качеству иногда даже хуже пятиэтажек, которые сейчас демонтируются.
При этом, как подчеркнул Собянин, капитальный ремонт не может решить проблему, поскольку, только на некоторое время продлевает технический срок функционирования домов. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мэр заявил о необходимости преобразования реновации в постоянно действующую программу с учетом мнения москвичей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина с ножом пытался зайти в школу в Волгограде
- Продажи электромобилей с пробегом в ноябре выросли на 46%
- Дом Радио выпустил ограниченную серию квадратных виниловых пластинок
- Собянин анонсировал включение в реновацию «брежневских» домов 60-70 годов
- Лавров заявил, что России не обязательно сразу отвечать на атаки Украины
- Загрязнение мазутом дошло до побережья Новороссийска
- В Хакасии разрешили усыплять бездомных собак
- Путин: Борт МЧС с медиками вылетел на место крушения самолета в Казахстане
- СМИ: В Красноярске пропал без вести первоклассник
- Носовую часть танкера «Волгонефть-239» обнаружили на дне Черного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru