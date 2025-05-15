Сергей Собянин: Новый путепровод позволит разгрузить Алтуфьевское шоссе
Строящийся путепровод через железнодорожные пути в районе Бибирево на северо-востоке Москвы, по сути, станет дублёром Алтуфьевского шоссе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, протяжённость нового четырёхполосного путепровода составит 135 метров. Он свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд, и позволит разгрузить Алтуфьевское шоссе, улучшив транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей.
Градоначальник указал, что на данный момент готовность объекта составляет 36%. Работы на строительной площадке идут круглосуточно, в них задействовано 250 человек и более 30 единиц техники.
«Работа тяжёлая, сложная, кропотливая, но мы её должны закончить уже в этом году», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве обновят три дорожные магистрали, а всего в плане города — ремонт сразу 19 шоссе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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