Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной
Масштабная реконструкция Карамышевской набережной начинается в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там... свободное время», — написал градоначальник.
Работы запланированы на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Специалисты укрепят берег и реконструируют причал, обустроят беговые и велосипедные дорожки. Как ожидается, реконструкцию завершат в 2027 году.
Также в столице завершают обновление ближайших к набережной дублера проспекта Маршала Жукова, улицы Саляма Адиля, части Карамышевской набережной с выходом к улице Народного Ополчения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трутнев заявил, что самолета «Байкал» не будет
- Глава МИД Польши исключил размещение сил страны на Украине
- В США снимут сериал о певице Мадонне
- Трамп встретился с временным президентом Сирии
- Фон дер Ляйен признали виновной в сокрытии данных о вакцинах против COVID-19
- Глава администрации Бердянска ушел в отставку
- Актер Глеб Калюжный пойдет служить в армию
- Паралимпийскую чемпионку по дзюдо Гаджиеву пожизненно отстранили, признав зрячей
- В Театральном центре «На Страстном» сменили руководство
- В московском метрополитене в 2026 году запустят поезд в честь Жириновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru