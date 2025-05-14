Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной

Масштабная реконструкция Карамышевской набережной начинается в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Создадим современное и удобное пространство, чтобы жители и гости города могли с удовольствием проводить там... свободное время», — написал градоначальник.

Работы запланированы на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Специалисты укрепят берег и реконструируют причал, обустроят беговые и велосипедные дорожки. Как ожидается, реконструкцию завершат в 2027 году.

Также в столице завершают обновление ближайших к набережной дублера проспекта Маршала Жукова, улицы Саляма Адиля, части Карамышевской набережной с выходом к улице Народного Ополчения.

