Сергей Собянин: Новая выставка в Музее Москвы расскажет об истории города

Градоначальник напомнил, что музей Москвы, который является одним из старейших в городе, в 2024 году исполняется 128 лет. Все эти годы он собирает и сохраняет все артефакты, связанные с историей российской столицы.

Новая экспозиция будет посвящена истории Москвы с I тысячелетия до нашей эры до начала Великой Отечественной войны.

«Будут представлены живопись, графика, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. А также мультимедийные экспонаты, карты и инфографика», - написал мэр.

Ранее в Музее Победы объявили о запуске «Почты Деда Мороза». Почтовый ящик появится на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

