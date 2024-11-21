Сергей Собянин: Новая выставка в Музее Москвы расскажет об истории города
Музей Москвы 3 декабря откроет выставку, посвящённую истории города. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что музей Москвы, который является одним из старейших в городе, в 2024 году исполняется 128 лет. Все эти годы он собирает и сохраняет все артефакты, связанные с историей российской столицы.
Новая экспозиция будет посвящена истории Москвы с I тысячелетия до нашей эры до начала Великой Отечественной войны.
«Будут представлены живопись, графика, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. А также мультимедийные экспонаты, карты и инфографика», - написал мэр.
Ранее в Музее Победы объявили о запуске «Почты Деда Мороза». Почтовый ящик появится на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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