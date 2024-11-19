Музей Победы поздравил Деда Мороза с днем рождения

Видеопоздравление Деду Морозу разместил в соцсетях Музей Победы 18 ноября. Съемки видео состоялись накануне, 17 ноября.

По словам работников музея, акция «Поздравь Деда Мороза» стала традиционной. Она открывает ряд новогодних мероприятий, главное из которых — квест «Елка Победы».

Вместе со Снегурочкой Деду Морозу пожелали счастья, здоровья и долгих лет жизни свыше 100 юных гостей музея. В ролик попали самые необычные поздравления: так, фольклорный ансамбль «Прялица» из «Детской школы искусств имени Ф.И. Шаляпина» (Бор, Нижегородская область) поздравил Деда Мороза веселыми частушками.

Также в музее для детей организовали бесплатный творческий мастер-класс. На нем ребята мастерили для Деда Мороза открытки и писали в них поздравления.

Информационными партнерами выступили «НСН», радиостанция «НАШЕ Радио», МИЦ «Известия» и телеканал РЕН ТВ.

