Сергей Собянин: Новая школа во Внукове откроется 1 сентября

По его словам, четырехэтажный учебный корпус площадью более 36 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 2,1 тысячи мест, был возведён по индивидуальному проекту. Финансирование осуществлялось за счёт инвестора. Новый корпус будет безвозмездно передан в систему столичного образования и войдёт в состав школы № 1788.

Градоначальник рассказал, что в здании Е-образной формы, состоящем из трёх отдельных блоков с единым центральным холлом, было создано комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества, в том числе с безбарьерной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть внутренние дворы, световые карманы и естественное освещение.

«Здание, по сути, представляет собой «школьный город». В нём два главных входа, чтобы разделить детей разного возраста... Для начальной школы подготовлены игровые зоны», — отметил мэр.

Он отметил, что планировка позволяет проводить образовательные, досуговые и другие мероприятия одновременно в разных частях школы. С этой целью в проекте были предусмотрены отдельные технические коридоры, вертикальные шахты и огромный объем скрытых коммуникаций. Также создан резерв мощности для будущего развития.

Для педагогов и учащихся предусмотрены комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты. Кроме того, имеются лабораторно-исследовательские комплексы для проведения практических занятий, IT-полигон, медиатека, мастерские акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани, класс кулинарии и кабинет для шахматного кружка, зал для мероприятий.

Для занятий физкультурой в школе предусмотрены спортивные залы с раздевалками, санузлами и душевыми. На прилегающей территории есть футбольное поле и физкультурно-спортивный комплекс. Помимо этого, есть площадки для отдыха и проведения школьных мероприятий. Отдельно выделена площадка для сдачи нормативов по военной подготовке. Она включает полосу препятствий, лабиринт и различные тренажеры.

Первых учеников новый корпус школы № 1788 на улице Бориса Пастернака должен принять 1 сентября. В основном это дети, которые проживают в новом жилом комплексе (ЖК) «Переделкино Ближнее» и прилегающих микрорайонах.

Отмечается, что с 2011 года в Москве построили 727 объектов образования. Из них - 229 школ, в том числе с дошкольными группами. В планах на 2026 год — открыть в столице ещё около 60 объектов образования.

