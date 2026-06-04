Ефимов: В рамках 12 проектов КРТ в ТиНАО построят жилье, школы и детские сады

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается программа комплексного развития территорий (КРТ): уже 12 проектов перешли в стадию реализации. Они охватят более 345 гектаров земли и позволят создать около 10 тысяч рабочих мест, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего в рамках этих проектов планируется возвести около 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них примерно 934 тысячи квадратных метров займут современные жилые дома, причём 336,9 тысячи квадратных метров предназначены для программы реновации. Ещё 460,5 тысячи квадратных метров отведено под общественно‑деловую и производственную застройку.

«Реализация этих проектов позволит создать почти 10 тысяч рабочих мест. В результате жители округов получат качественную комфортную городскую среду, соответствующую высоким столичным стандартам инфраструктуру, а также возможность трудоустроиться рядом с домом», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Проекты КРТ запущены в шести районах: в Филимонковском, Коммунарке, Щербинке и Внукове (Новомосковский округ), а также в Краснопахорском и Троицке (Троицкий округ).

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, особо отмечается высокий интерес к программе со стороны правообладателей земельных участков — они участвуют в пяти из 12 реализуемых проектов. В качестве примера можно привести участок возле деревни Ширяево Филимонковского района. Там инвестор заключил с городом договор о развитии незастроенной территории площадью 8,06 гектара. В течение пяти лет на ней появится свыше 149 тысяч квадратных метров объектов, в том числе 95 тысяч квадратных метров жилья и около 54 тысяч квадратных метров общественно‑деловых зданий. Проект предусматривает строительство образовательного комплекса: школы на 250 учеников и детского сада на 125 мест. Он обеспечит создание более 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Кроме уже стартовавших инициатив, на портале mos.ru опубликованы ещё 12 проектов для ТиНАО. Они предполагают редевелопмент 367,1 гектара земли с возведением более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых свыше 1,7 миллиона квадратных метров придётся на жильё. Реализация этих планов позволит создать свыше 19 тысяч рабочих мест. При этом 9 из 12 проектов планируется финансировать за счёт частных инвесторов, в том числе собственников участков.

В Градостроительном комплексе столицы подчеркнули, что программа КРТ помогает превращать бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки в привлекательные городские пространства, органично вписывающиеся в общую структуру мегаполиса. На текущий момент в Москве в работе и на разных стадиях реализации находится свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тысячи гектаров. Программа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

