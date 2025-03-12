Собянин заявил о снижении доли аварийных памятников архитектуры с 39% до 3,1%

В Москве с 2011 года отреставрировали около 30% всех объектов культурного наследия, заявил мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что за эти годы было отреставрировано две тысячи 347 памятников.

Градоначальник также сообщил, что утвердил план работ по реставрации памятников и объектов культурного наследия столицы на 2025 год. Так, в рамках плана планируется привести в порядок свыше 100 памятников и других произведений монументально-декоративного искусства, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны.

Кроме того, специалисты проведут комплексные работы на девяти объектах ВДНХ.

Всего в Москве на сегодняшний день действует больше 400 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

