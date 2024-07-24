Сергей Собянин назвал самые популярные станции МЦД

Градоначальник напомнил, что первый и второй диаметры были запущены в 2019 году, а третий и четвёртый - с 2023-го.

«За это время МЦД-1 перевез 360 млн человек, МЦД-2 — 460 млн, МЦД-3 — 116 млн, МЦД-4 — 64 млн», — написал Собянин.

Он также добавил, что самыми популярными станциями на первом диаметре стали стали Одинцово, Славянский Бульвар и Савеловская, на втором — Царицыно, Подольск и Нахабино, на третьеим — Выхино, Зеленоград — Крюково и Электрозаводская, а на четвёртом — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

Ранее от поезда «Иволга» на станцииМЦД-3 Кратово отцепился вагон, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

