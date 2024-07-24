Сергей Собянин назвал самые популярные станции МЦД
Миллиард поездок совершили москвичи и гости столицы с момента начала работы Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что первый и второй диаметры были запущены в 2019 году, а третий и четвёртый - с 2023-го.
«За это время МЦД-1 перевез 360 млн человек, МЦД-2 — 460 млн, МЦД-3 — 116 млн, МЦД-4 — 64 млн», — написал Собянин.
Он также добавил, что самыми популярными станциями на первом диаметре стали стали Одинцово, Славянский Бульвар и Савеловская, на втором — Царицыно, Подольск и Нахабино, на третьеим — Выхино, Зеленоград — Крюково и Электрозаводская, а на четвёртом — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.
Ранее от поезда «Иволга» на станцииМЦД-3 Кратово отцепился вагон, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.
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