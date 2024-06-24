Ефимов: Строительство станции Митьково МЦД-3 планируется завершить в 2024 году
В рамках строительства станции «Митьково» третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) строители закончили работы по установке пассажирской платформы и внутреннему обустройству вестибюля, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
«Открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Сокольники и Красносельский. Сегодня общая готовность объекта площадью 4,8 тысячи квадратных метров почти 90%. Завершить все работы планируется в текущем году», – отметил Ефимов.
По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, по всей длине платформы специалисты установили навес, который защитит будущих пассажиров станции от дождя и снега. Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов в свою очередь отметил, что уже в этом году новой станцией будут пользоваться 6,6 тысячи пассажиров ежедневно.
Развитие МЦД находится на личном контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Станция «Митьково» станет 39-й по счету станцией на третьем диаметре.
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