Ефимов: Строительство станции Митьково МЦД-3 планируется завершить в 2024 году

«Открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Сокольники и Красносельский. Сегодня общая готовность объекта площадью 4,8 тысячи квадратных метров почти 90%. Завершить все работы планируется в текущем году», – отметил Ефимов.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, по всей длине платформы специалисты установили навес, который защитит будущих пассажиров станции от дождя и снега. Заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов в свою очередь отметил, что уже в этом году новой станцией будут пользоваться 6,6 тысячи пассажиров ежедневно.

Развитие МЦД находится на личном контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Станция «Митьково» станет 39-й по счету станцией на третьем диаметре.

