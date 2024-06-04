Сергей Собянин назвал победителей конкурса «Педагоги года Москвы»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы». Соответствующий пост появился в Telegram-канале столичного мэра.
«Поздравляю всех победителей с такой высокой оценкой профессиональных качеств! Желаю терпения в благородном труде и побед на федеральных испытаниях», — указано в сообщении.
Собянин напомнил, что в рамках конкурса «Педагоги года Москвы» определяются лучшие специалисты в сфере столичного образования.
По словам мэра Москвы, с каждым годом растет число участников и появляются новые номинации. В 2023 году заявку подали более двух тысяч человек, а в этом —более 3 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru