Сергей Собянин назвал победителей конкурса «Педагоги года Москвы»

Собянин напомнил, что в рамках конкурса «Педагоги года Москвы» определяются лучшие специалисты в сфере столичного образования.

По словам мэра Москвы, с каждым годом растет число участников и появляются новые номинации. В 2023 году заявку подали более двух тысяч человек, а в этом —более 3 тысяч.



