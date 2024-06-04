Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Главное условие — проект должен быть полезен городу и москвичам. Чтобы получить финансовую поддержку, надо подать заявку до 4 июля», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Конкурс проходит полностью в электронном формате, все этапы можно пройти онлайн с помощью цифровой подписи. Бюджет конкурса в 2024 году составит 600 млн рублей. Зарегистрированные более года назад НКО смогут получить грант в размере до 5 млн рублей, организации, которым более полугода — до 500 тысяч.

Информация о подаче проекта будет представлена на курсе, который открывается 4 июня. Эксперты помогут проработать идею или готовый проект, составить смету и заполнить заявку.

Конкурс социально ориентированных НКО проходит в Москве с 2002 года. Поддержку получили свыше 3,4 тысячи инициатив. Так, в 2023 году в категории «Городские инновации» обладателем гранта стал проект «Инклюзивные маршруты», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра освоить инфраструктуру города с помощью виртуальной реальности.

