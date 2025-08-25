Сергей Собянин: Начинается строительство путепровода через пути МЦД-2
Строительство путепровода через пути второго Московского центрального диаметра от улицы 8 Марта до улицы Приорова начинается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Сооружение соединит районы Савеловский и Аэропорт с Коптево. В створе улицы Академика Ильюшина планируют построить подземный переход для доступа к Тимирязевскому парку и станции Гражданская МЦД-2.
«Запланированы реконструкция прилегающих дорог и строительство новых улиц. Там оборудуют остановочные павильоны, дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы», — указал Собянин.
Также специалисты реконструируют примыкающий к улице Космонавта Волкова участок улицы Приорова и построят одноуровневую круговую развязку на пересечении Большого Коптевского и 2-го Амбулаторного проездов.
Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание Северного административного округа Москвы. Водителям станут доступны альтернативные маршруты с выездом на Северо-Западную хорду, Ленинградское шоссе, дополнительная связка между улицей 8 Марта, улицами Космонавта Волкова, Приорова и СЗХ.
