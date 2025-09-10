Сергей Собянин: На МЦК совершено около 1,2 млрд поездок

Московское центральное кольцо (МЦК) появилось в столице девять лет назад, теперь оно стало одним из наиболее удобных, комфортных, востребованных видов городского транспорта. Об этом в своем канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пассажиры совершили около 1,2 млрд поездок по МЦК, число людей, использующих для перемещений центральное кольцо, только растет. Как отметил мэр, МЦК — символ активного развития столицы. Вокруг станций вместо заброшенных территорий и промзон возвели новые кварталы с комфортным жильем для москвичей и новыми возможностями для бизнеса.

«Сейчас делаем все для того, чтобы поезда ходили еще чаще», — поделился Собянин.

Как отметил градоначальник, интервал движения поездов уже сократили дважды, до 4 минут в часы пик.

