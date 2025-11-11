Сергей Собянин: Московские школьники разрабатывают собственные ИИ-проекты

Интерес к искусственному интеллекту среди московских школьников постоянно растет, на открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего» 2025 года в посвященной большим данным и машинному обучению секции представили почти вдвое больше работ, чем годом ранее. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего участники мероприятия показали более 250 работ.

Как отметил Собянин, ученики ИТ-классов столичных школ осваивают математические основы ИИ, методы работы с большими данными, машинное обучение, пробуют создавать свои нейросети. Кроме того, предпрофессиональные ИТ-классы помогают школьникам с ранней профориентацией.

Так, ученица московской школы № 654 им. А.Д. Фридмана Анастасия Борякина создала нейросеть для прогнозирования уровня пыльцы в воздухе и намерена в будущем разработать бесплатный онлайн-сервис для аллергиков. Роман Карнаков из городской школы № 1375 сформировал ИИ-модуль для анализа МРТ-снимков заболеваний гипофиза, который может выделять опухоли на снимках и оценивать по специальной шкале их характер. Ученицы школы № 1788 Мария Пашкова, Виктория Черная и Елизавета Мор разработали ИИ-сервис распознавания голоса для ведения меддокументации. В свою очередь, Сергей Базаров из школы № 1238 придумал «анти-ИИ» - программа для защиты от дезинформации идентифицирует изображения, созданные нейросетями, с точностью 97,51 процента.

