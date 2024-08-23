Сергей Собянин: Московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%
Оборот столичного ИТ-сектора по итогам семи месяцев 2024 года превысил два трлн рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.
«Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой ПО и консалтингом в этой сфере, проектировщики и разработчики, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие», – написал градоначальник.
Он добавил, что спрос на ИТ-решения растёт благодаря активному развитию отечественных приложений и автоматизации бизнес-процессов.
Ранее Собянин заявил, что в Москве более чем в два раза вырос оборот высокотехнологичных производств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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