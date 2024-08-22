Собянин: Объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

Объем экспорта высоких технологий из Москвы, поддержанный городом, увеличился более чем втрое. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Экспортный центр в Москве предлагает множество инструментов для продвижения технологических компаний на иностранных рынках. За семь месяцев 2024 года столица помогла заключить экспортные контракты почти на 1,4 млрд рублей (годом ранее — на 460 млн) и договориться о поставках в 20 дружественных государств, в том числе в Бразилию и Таиланд.

Как отметил Собянин, за границей пользуются спросом радиофармпрепараты, инновационная светотехника, решения виртуальной реальности для здравоохранения, программное обеспечение для предприятий и финансовых организаций, валидаторы, умные домофоны. Общая сумма экспортных контрактов получателей мер поддержки в Москве превышает 9,5 млрд рублей.

