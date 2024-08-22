Собянин: Объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое
Объем экспорта высоких технологий из Москвы, поддержанный городом, увеличился более чем втрое. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Экспортный центр в Москве предлагает множество инструментов для продвижения технологических компаний на иностранных рынках. За семь месяцев 2024 года столица помогла заключить экспортные контракты почти на 1,4 млрд рублей (годом ранее — на 460 млн) и договориться о поставках в 20 дружественных государств, в том числе в Бразилию и Таиланд.
Как отметил Собянин, за границей пользуются спросом радиофармпрепараты, инновационная светотехника, решения виртуальной реальности для здравоохранения, программное обеспечение для предприятий и финансовых организаций, валидаторы, умные домофоны. Общая сумма экспортных контрактов получателей мер поддержки в Москве превышает 9,5 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года
- Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского
- СМИ: Блогер Шпак сжег российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела
- Не переборщить с кофе и едой: Сомнолог дал советы не выспавшимся
- Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская
- Россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита»
- Спин-офф сериала «Воронины» выйдет на телеэкраны в сентябре
- ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД
- Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
- Полицейские на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru