Сергей Собянин: Метродепо «Руднево» исполнилось шесть лет
Электродепо «Руднево» исполнилось шесть лет. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что площадь электродепо «примерно равна 29 футбольным полям», что делает его одним из крупнейших в городе.
«Руднево» обслуживает более 150 современных вагонов серии «Москва». Здесь трудятся свыше 400 человек», - написал градоначальник.
Мэр добавил, что электродепо обслуживает Некрасовскую линию метро, которое позволяет жителям семи районов столицы и ближайшего Подмосковья быстрее добираться на работу и домой.
Ранее Собянин открыл электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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