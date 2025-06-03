Сергей Собянин: Метродепо «Руднево» исполнилось шесть лет

Он отметил, что площадь электродепо «примерно равна 29 футбольным полям», что делает его одним из крупнейших в городе.

«Руднево» обслуживает более 150 современных вагонов серии «Москва». Здесь трудятся свыше 400 человек», - написал градоначальник.

Мэр добавил, что электродепо обслуживает Некрасовскую линию метро, которое позволяет жителям семи районов столицы и ближайшего Подмосковья быстрее добираться на работу и домой.

Ранее Собянин открыл электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».