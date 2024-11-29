Собянин: Газовому хозяйству Москвы исполнилось 159 лет

Активно развивается газоснабжение в районе ТиНАО: там возведены новые газорегуляторные пункты, а к концу 2025 года будет построен еще один — «Никольский».

Помимо этого, Собянин отметил, что уже подходит к концу модернизация 12 газопроводов-дюкеров, готовы уже 10 и них.

Тем временем, в Мосгазе уже налажено производство оборудования — этим обеспечивается его независимость от импорта. Сотрудники компании помогают восстанавливать инфраструктуру в Донецке.

