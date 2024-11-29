Собянин: Газовому хозяйству Москвы исполнилось 159 лет

В честь 159-летия Газового хозяйства Москвы мэр города Сергей Собянин рассказал о развитии системы газоснабжения столицы в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на сегодняшний день система газоснабжения Москвы включает больше девяти тысяч километров труб. Также он рассказал, что каждый год в столице прокладывается и реконструируется свыше 100 километров газопроводов.

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Активно развивается газоснабжение в районе ТиНАО: там возведены новые газорегуляторные пункты, а к концу 2025 года будет построен еще один — «Никольский».

Помимо этого, Собянин отметил, что уже подходит к концу модернизация 12 газопроводов-дюкеров, готовы уже 10 и них.

Тем временем, в Мосгазе уже налажено производство оборудования — этим обеспечивается его независимость от импорта. Сотрудники компании помогают восстанавливать инфраструктуру в Донецке.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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