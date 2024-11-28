Собянин: Сервис «Техномаркет» поможет быстрее внедрять разработки в производство

В Москве заработал уникальный цифровой сервис «Техномаркет», направленный на помощь в создании и внедрении научных разработок в реальный сектор экономики, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«"Техномаркет", запущенный Московским инновационным кластером, позволяет подобрать партнеров на любом этапе создания продукта: найти разработчика, провести необходимые испытания, организовать опытное или серийное производство», – пояснил он.

Как добавил Собянин, заказчик при работе с сервисом сможет размещать запрос на платформе i.moscow. Затем заявка направляется конкретному исполнителю из списка «Техномаркета» или публикуется на бирже заказов. В этом случае исполнитель может самостоятельно откликнуться на запрос.

На данный момент к «Техномаркету» присоединились свыше 650 организаций, включая МИСИС, МАИ, МФТИ, РХТУ имени Менделеева, РНИМУ имени Пирогова.

