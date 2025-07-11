Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен
Власти Москвы приняли решение о комплексном благоустройстве Екатерининского парка. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в парке площадью 17,6 гектара, который расположен рядом с Центральным академическим театром Российской армии и станцией метро «Достоевская», будет проведена «экологическая реабилитация».
«Высадим новые деревья, обновим пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха», — написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в Тверском районе Москвы будет обновлена Триумфальная площадь, а также преобразится сквер 10-летия Октября в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru