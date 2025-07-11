Сергей Собянин: Екатерининский парк будет благоустроен

По его словам, в парке площадью 17,6 гектара, который расположен рядом с Центральным академическим театром Российской армии и станцией метро «Достоевская», будет проведена «экологическая реабилитация».

«Высадим новые деревья, обновим пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Тверском районе Москвы будет обновлена Триумфальная площадь, а также преобразится сквер 10-летия Октября в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».