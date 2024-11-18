Сергей Собянин: Дополнительный участок МСД сделает поездки на юге Москвы быстрее

По его словам, это сложный проект, предусматривающий строительство нескольких тоннелей, эстакад и развязок.

Градоначальник отметил, что в итоге будет спрямлён МСД, что позволит сократить движение по этой магистрали «где-то на семь-восемь минут».

«План такой: до Липецкой дойти в 2025 году, до Кантемировской – в 2026 году, полностью закончить этот участок», – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве заканчивается строительство сразу трёх важных транспортных объектов, которые формируют новый дорожный каркас столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

