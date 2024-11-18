Сергей Собянин: Дополнительный участок МСД сделает поездки на юге Москвы быстрее
Реконструкция улицы Каспийской, которая будет частью Московского скоростного диаметра (МСД), улучшит движение в шести районах на юге Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это сложный проект, предусматривающий строительство нескольких тоннелей, эстакад и развязок.
Градоначальник отметил, что в итоге будет спрямлён МСД, что позволит сократить движение по этой магистрали «где-то на семь-восемь минут».
«План такой: до Липецкой дойти в 2025 году, до Кантемировской – в 2026 году, полностью закончить этот участок», – добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве заканчивается строительство сразу трёх важных транспортных объектов, которые формируют новый дорожный каркас столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на белгородские села
- Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США
- Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России
- В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты
- Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы
- В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России
- Володин: Россия может ответить на дальнобойные удары новым вооружением
- СМИ: Мошенники начали взламывать аккаунты российских пользователей в Telegram
- В Чувашии проверят еще 25 школ после массового отравления учеников в столовой
- Опрос: Каждая пятая российская компания проведет корпоратив в офисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru