Собянин: Археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Археологи Москвы передадут в музейный фонд 600 найденных на Тверской улице артефактов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, артефакты были обнаружены в 2022–2023 годах при исследовании территории, в XIV–XVII веках входившей в состав Белого города, в XVIII веке — Камер-Коллежского вала. Археологи вели работы на глубине 3-7 метров и нашли предметы различных периодов, от XV до XVIII века. Большая часть находок — фрагменты керамических сосудов и печные изразцы. Кроме того, специалисты обнаружили кремень от ружейного замка, ножи, наконечники стрел, монеты.

«Особый интерес представляют красноглиняные печные изразцы конца XVI века. На одном из них даже сохранились следы пальцев мастера-гончара», — рассказал Собянин.

Реставраторы в течение года работали над находками. Сейчас специалисты приводят в порядок металлические предметы и готовят отчет для музейного фонда.

