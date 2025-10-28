Сергей Собянин: Более 70% российской анимации создается в Москве
Более 70 процентов всей российской анимации производится в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Международный день анимации.
«Только за прошлый год в городе создали около семи тысяч минут контента», — написал градоначальник в своем канале.
Вскоре в столице откроется кластер видеоигр и анимации, который позволит создавать проекты любой сложности и нарастить объем производства. Отбор на резидентство уже прошли восемь ведущих студий, специализирующихся на создании контента для детей и взрослых.
Участники кластера смогут пользоваться передовой технологической инфраструктурой, в том числе студиями захвата движения и звукозаписи, специальным кинозалом для просмотра материалов. Также планируется запустить образовательные и экспортные программы поддержки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Меркель «отчитала» Мерца за слова о миграции
- Производители раскрыли, когда цены на икру поползут вниз
- СВР: Франция готовится ввести на Украину две тысячи военных
- Водка с водичкой: Почему в России упали продажи пива
- «Как никто и никогда»: Трамп заявил, что США выиграют любую войну
- Вакуум, маркировка и Китай: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую икру
- Верховный суд РФ изменил название женщин-военнослужащих
- В Белгородской области при атаке дрона пострадала школа
- Вассерман предостерег Илона Маска от интриг в «Грокипедии»
- ФСБ задержала россиянина, планировавшего подорвать авто полицейского в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru