Сергей Собянин: Более 70% российской анимации создается в Москве

Более 70 процентов всей российской анимации производится в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Международный день анимации.

«Только за прошлый год в городе создали около семи тысяч минут контента», — написал градоначальник в своем канале.

Вскоре в столице откроется кластер видеоигр и анимации, который позволит создавать проекты любой сложности и нарастить объем производства. Отбор на резидентство уже прошли восемь ведущих студий, специализирующихся на создании контента для детей и взрослых.

Участники кластера смогут пользоваться передовой технологической инфраструктурой, в том числе студиями захвата движения и звукозаписи, специальным кинозалом для просмотра материалов. Также планируется запустить образовательные и экспортные программы поддержки.

