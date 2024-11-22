Сергей Собянин: Более 3 тысяч операций выполнено во флагманских центрах Москвы

В гибридных операционных флагманских центров Москвы выполнили более трех тысяч хирургических вмешательств, сообщил глава города Сергей Собянин.

Сегодня в городе работает четыре таких центра, завершается создание еще двух. Более 80% пациентов центров нуждаются в неотложной медицинской помощи. Специально для них были созданы гибридные операционные.

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В гибридных операционных одновременно могут работать абдоминальные и сердечно-сосудистые хирурги, травматологи, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи. Благодаря такому подходу не нужно несколько раз погружать пациента в наркоз и проводить отдельные операции.

Ранее Собянин рассказал, что Москва более чем в два раза увеличила количество спасенных пациентов с инфарктом миокарда. К решению этой задачи город приступил больше десяти лет назад. Важнейшим шагом в этом направлении стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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