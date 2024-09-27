Собянин: Сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования
Москва с начала 2024 года закупила для сосудистых центров города восемь новейших ангиографов с функцией 3D-моделирования, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — добавил он.
Подобные модели также предоставляют возможность проводить своеобразную репетицию операций, заранее планируя маршрут к очагу поражения сосуда. Это дополнительно снижает риски и сокращает время проведения операций.
Также 3D-модели помогают медикам делать дополнительные рентген-исследования, что уменьшает нагрузку на медицинский персонал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru