Собянин: Сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

Москва с начала 2024 года закупила для сосудистых центров города восемь новейших ангиографов с функцией 3D-моделирования, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



«Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — добавил он.



Подобные модели также предоставляют возможность проводить своеобразную репетицию операций, заранее планируя маршрут к очагу поражения сосуда. Это дополнительно снижает риски и сокращает время проведения операций.

Также 3D-модели помогают медикам делать дополнительные рентген-исследования, что уменьшает нагрузку на медицинский персонал.

