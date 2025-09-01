Сергей Собянин: 80% зданий школ искусств в Москве обновлено
В Москве в рамках проекта «Искусство — детям» полностью обновили 170 зданий, то есть 80% школ искусств. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках обновления были закуплены более 13 тысяч музыкальных инструментов, звуковая и световая техника, а также мольберты, муфельные печи и другая аппаратура.
Кроме того, после ремонта открылся Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской.
«Сейчас обновляем ещё 4 здания и Московский театральный колледж им. Л.А. Филатова. Новое здание детской школы искусств скоро появится в городе Московский», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что московская система образования готова к началу нового учебного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чебурашки и матрешки: Гуляев призвал не делать «сувенирку» из российской моды
- Песков отверг обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК
- От «Лихих» до Крыжовникова: Какие сериалы посмотреть в сентябре
- В МИД Азербайджана заявили о ликвидации Минской группы ОБСЕ по Карабаху
- «Уволят в любой день»: Семин оценил перспективы Карпина в «Динамо»
- Умер художник-постановщик мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев
- Россиянам назвали витамины, необходимые для здоровья зубов
- Шолохов назвал возраст, когда лучше читать и смотреть «Тихий Дон»
- «Алиса», «Иллюзия обмана 3» и «Авиатор»: Названы самые ожидаемые кинопремьеры осени
- Школьница умерла в Ульяновской области после линейки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru