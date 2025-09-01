Сергей Собянин: 80% зданий школ искусств в Москве обновлено

В Москве в рамках проекта «Искусство — детям» полностью обновили 170 зданий, то есть 80% школ искусств. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

По его словам, в рамках обновления были закуплены более 13 тысяч музыкальных инструментов, звуковая и световая техника, а также мольберты, муфельные печи и другая аппаратура.

Кроме того, после ремонта открылся Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской.

«Сейчас обновляем ещё 4 здания и Московский театральный колледж им. Л.А. Филатова. Новое здание детской школы искусств скоро появится в городе Московский», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что московская система образования готова к началу нового учебного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинИскусствоШколыШкола

