Сергей Собянин: 80% зданий школ искусств в Москве обновлено

По его словам, в рамках обновления были закуплены более 13 тысяч музыкальных инструментов, звуковая и световая техника, а также мольберты, муфельные печи и другая аппаратура.

Кроме того, после ремонта открылся Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской.

«Сейчас обновляем ещё 4 здания и Московский театральный колледж им. Л.А. Филатова. Новое здание детской школы искусств скоро появится в городе Московский», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что московская система образования готова к началу нового учебного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

