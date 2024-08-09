Семимиллионным участником «Активного гражданина» стал житель района Ясенево

По её словам, юбилейным семимиллионным участником сообщества стал житель района Ясенево, который работает шеф-кондитером в одном из столичных ресторанов.

Заммэра отметила, что за 10 лет существования проекте было проведено более 6,6 тысячи голосований на тему благоустройства, цифровизации, здравоохранения, культуры, транспорта, предпринимательством.

«Благодаря проекту москвичи принимают важные решения для своего двора, района и всего города. За десятилетие собрано больше 260 млн мнений по самым разным вопросам», — указала Сергунина.

Она добавила, что участники опросов, викторин и других мероприятий могут получить баллы, а затем обменять их на билеты в театры, сувениры, скидки в магазинах, подписки на онлайн-сервисы и прочее.

Ранее Сергунина заявила, что за полгода столичные ярмарки выходного дня посетили 2,6 миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».