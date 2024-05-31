«Щенячий патруль» кинологической службы МВД выступит в рамках «Лета в Москве»

В рамках фестиваля «Лето в городе. Все на улицу!» в Северном Измайлове выступит кинологическая служба Министерства внутренних дел (МВД) России «Щенячий патруль». Об этом сообщили на сайте mos.ru. Мероприятие пройдет на площадке для собак «Питомцы в Москве» с 11:00 до 12:00.

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«Щенячий патруль» - это проект, который направлен на подготовку щенков и их будущих хозяев для кинологической службы в ГУ МВД России по Москве. Проект помогает собакам пройти общий курс дрессировки под руководством наставников-кинологов и обучиться разным командам.

На показательных выступлениях «Щенячего патруля» посетители смогут увидеть как щенки выполняют базовые команды, ищут предметы и занимаются на тренажерах. Также там можно будет послушать советы экспертов о секретах воспитания и дрессировки собак.

Проект «Щенячий патруль» входит в цикл из 50 мероприятий «Друг, спасатель, защитник». Благодаря проекту, площадка для выгула собак, где пройдет мероприятие, была благоустроена. Здесь появились безопасное покрытие, удобный вход и новые тренажеры для собак.

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ФОТО: pixabay.com
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