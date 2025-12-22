Самых сильных жителей районов Москвы выберут на 27 фестивальных площадках

Отмечается, что свою силу и ловкость ежедневно проверяют сотни москвичей проверяют, которые «борются за звание лучших в своих категориях». В частности, в программу состязаний вошли разнообразные испытания с гирей, отжимания, приседания и динамичный «Прыгающий Джек».

Участники определяют лучших в четырёх возрастных категориях. В каждой группе предусмотрены как мужские, так и женские соревнования.

«Москвичи демонстрируют впечатляющие результаты в различных дисциплинах, а жюри фиксирует новые рекорды каждый день», – говорится в сообщении.

