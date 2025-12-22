Самых сильных жителей районов Москвы выберут на 27 фестивальных площадках
В Москве выбирают самых сильных жителей районов города. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Отмечается, что свою силу и ловкость ежедневно проверяют сотни москвичей проверяют, которые «борются за звание лучших в своих категориях». В частности, в программу состязаний вошли разнообразные испытания с гирей, отжимания, приседания и динамичный «Прыгающий Джек».
Участники определяют лучших в четырёх возрастных категориях. В каждой группе предусмотрены как мужские, так и женские соревнования.
«Москвичи демонстрируют впечатляющие результаты в различных дисциплинах, а жюри фиксирует новые рекорды каждый день», – говорится в сообщении.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что этой зимой в столице на площадках «Московских сезонов» откроется 26 катков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
