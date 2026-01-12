С помощью сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали миллион книг

Платформа содержит информацию о фондах всех 440 московских библиотек. При этом на главной странице сервиса регулярно размещаются подборки книг по разным темам.

«Также москвичи могут получить персональные рекомендации от искусственного интеллекта, узнать о лекциях, выставках и других событиях в библиотеках», — указала Сергунина.

Отмечается, что в список наиболее востребованных у читателей русских классиков входят Максим Горький, Александр Грибоедов, Иван Тургенев, Михаил Шолохов и Фёдор Достоевский.

