С помощью сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали миллион книг

Благодаря сервису «Библиотеки Москвы» жители города с апреля 2021 года забронировали более миллиона книг. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Платформа содержит информацию о фондах всех 440 московских библиотек. При этом на главной странице сервиса регулярно размещаются подборки книг по разным темам.

«Также москвичи могут получить персональные рекомендации от искусственного интеллекта, узнать о лекциях, выставках и других событиях в библиотеках», — указала Сергунина.

Отмечается, что в список наиболее востребованных у читателей русских классиков входят Максим Горький, Александр Грибоедов, Иван Тургенев, Михаил Шолохов и Фёдор Достоевский.

