С 23 по 29 августа в «Зарядье» пройдет неделя финансовой грамотности
Неделя финансовой грамотности пройдет с 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Мероприятие пройдет на площадке «Заповедного посольства» в парке «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Министр Правительства Москвы и глава Департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что департамент регулярно организует просветительские мероприятия для жителей всех возрастов, которые помогают расширить финансовые знания и навыки. На форуме эксперты ответят на вопросы и разъяснят конкретные финансовые ситуации.
В рамках Недели финансовой грамотности планируется провести более 100 мероприятий, включая квизы, лекции, мастер-классы и встречи с блогерами. Для детей организована отдельная программа с играми и мультфильмами, в которой они узнают о безопасном использовании банковских карт и накоплении на мечту.
Зяббарова добавила, что гостей будут встречать бионические собаки-роботы, а навигацию обеспечит умный робот Арди. Участники смогут попробовать VR-тренажеры. В рамках программы также обсудят планирование бюджета, финансовое воспитание детей, безопасное инвестирование и защиту прав потребителей, а также ипотечные кредиты и банковские инструменты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru