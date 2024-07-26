С 23 по 29 августа в «Зарядье» пройдет неделя финансовой грамотности

Неделя финансовой грамотности пройдет с 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Мероприятие пройдет на площадке «Заповедного посольства» в парке «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Министр Правительства Москвы и глава Департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что департамент регулярно организует просветительские мероприятия для жителей всех возрастов, которые помогают расширить финансовые знания и навыки. На форуме эксперты ответят на вопросы и разъяснят конкретные финансовые ситуации.