Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения

Для жителей Москвы запустили новый сервис, который будет оповещать их через СМС о самочувствии члена семьи в реанимации. Такие сообщения будут приходить ежедневно. На данный момент проект запущен в пилотном режиме в реанимационных отделениях Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском экономическом форуме.

Она пояснила, что всем знакомы переживания родственников за своих близких, когда те попадают в реанимацию. Как правило, у таких пациентов нет возможности связаться с близким, и члены семьи вынуждены часами пытаться дозвониться в кол-центры или ловить лечащих врачей в коридорах, дежурить у палат.

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Сейчас в рамках пилотного проекта родственнику больного, находящегося в реанимации в каждом из восьми отделений реанимации «Коммунарки», ежедневно будет приходить СМС. В нем будет информация о том, находится ли пациент в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ, выводы о динамике.

В будущем систему внедрят во все реанимационные отделения столичных клиник.

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