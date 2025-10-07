Результат нового подхода: в Южном округе задержали распространителей наркорекламы
Пилотный проект, меняющий подход к борьбе с вандализмом, запустили в Москве, теперь в городе не просто закрашивают надписи, а проводят по ним настоящее расследование. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГКУ «Московская безопасность».
Дружинники столицы проводят обходы в районах, находят надписи, опрашивают местных жителей и выясняют, когда и каким образом действуют нарушители. Собранные сведения передают в полицию.
«Важно не только убрать надпись, но и понять, кто ее оставил. Мы работаем вместе с жителями, фиксируем сигналы, передаем их в правоохранительные органы. Это позволяет быстрее реагировать и выходить на след нарушителей», — указал руководитель ГКУ Александр Половинка.
Новый подход уже опробовали в Южном округе. Здесь удалось закрасить рекламу наркотиков и задержать двух подозреваемых.
Планируется, что проект распространят на все районы Москвы.
