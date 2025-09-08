Реставрация дома Мастера в Мансуровском переулке подходит к концу
Реставрация деревянного сруба дома братьев Топлениновых в Мансуровском переулке подходит к концу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что особое внимание специалисты уделяют деревянному срубу, где были заменены прогнившие углы и нижние венцы сруба, а также верхние венцы и сгнившие брёвна.
Он рассказал, что работы выполнялись с использованием метода вывешивания с помощью специальных конструкций, которая позволяет сохранять при работах исторический облик здания.
«Исторический памятник в Мансуровском переулке известен как дом Мастераа – именно он описан Михаилом Булгаковым в знаменитом романе... Полностью завершить работы планируется в 2026 году», – заключил Емельянов.
Ранее в столичном департаменте культурного наследия заявили, что Дворец культуры завода «Серп и Молот» после реставрации превратится в арт-квартал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
