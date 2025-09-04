Ефимов: Инвесторы восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры за восемь лет
Столичные предприниматели по итогам конкурсов заключили с Москвой 27 договоров купли-продажи помещений в объектах культурного наследия за восемь лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, предприниматели уже провели восстановительные работы в 18 помещениях.
«Продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов – формат сотрудничества города с предпринимателями, который реализуется с 2017 года. Инвесторы приобретают недвижимость в районах с высокой деловой активностью и после проведения реставрации могут использовать исторические объекты для ведения бизнеса. Благодаря этому в столице развивается инфраструктура, создаются рабочие места, а памятники архитектуры обретают вторую жизнь», – рассказал Ефимов.
Он отметил, что площадь приобретенных помещений превышает четыре тысячи квадратных метров, 2,8 тысячи из которых уже приведены в порядок. Оставшиеся помещения находятся на реставрации.
Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, отметила, что большая часть уже отреставрированных помещений расположены в центре Москвы. Так, пять помещений привели в порядок в Тверском районе Москвы, еще четыре - в Пресненском, три – в Хамовниках и два – в Басманном.
Предприниматели должны провести работы, прописанные в договорах купли-продажи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия ежегодно.
