Ефимов: Инвесторы восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры за восемь лет

Столичные предприниматели по итогам конкурсов заключили с Москвой 27 договоров купли-продажи помещений в объектах культурного наследия за восемь лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, предприниматели уже провели восстановительные работы в 18 помещениях.

«Продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов – формат сотрудничества города с предпринимателями, который реализуется с 2017 года. Инвесторы приобретают недвижимость в районах с высокой деловой активностью и после проведения реставрации могут использовать исторические объекты для ведения бизнеса. Благодаря этому в столице развивается инфраструктура, создаются рабочие места, а памятники архитектуры обретают вторую жизнь», – рассказал Ефимов.

Он отметил, что площадь приобретенных помещений превышает четыре тысячи квадратных метров, 2,8 тысячи из которых уже приведены в порядок. Оставшиеся помещения находятся на реставрации.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, отметила, что большая часть уже отреставрированных помещений расположены в центре Москвы. Так, пять помещений привели в порядок в Тверском районе Москвы, еще четыре - в Пресненском, три – в Хамовниках и два – в Басманном.

Предприниматели должны провести работы, прописанные в договорах купли-продажи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия ежегодно.

