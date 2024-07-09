Расходы на цифровые технологии в промышленности увеличились на 59%

Сессия «Передовые технологии для жизни: программируем эффективные инновации» прошла в рамках деловой программы международной промышленной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. В ней поучаствовал министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Во время мероприятия он подчеркнул, что Москва делает упор на развитие высокотехнологичных производств, которое нельзя представить себе без цифровых технологий. При этом такие технологии активно внедряются — так, в 2022 году на цифровизацию было потрачено более 174 млрд рублей, что на 59% больше, чем в 2020 году.

Москва тестирует и ставит на поток инновационные разработки. Столичным заводам принадлежат порядка 40% действующих российских патентов, а каждое третье производство в Москве можно назвать высокотехнологичным.

Технико-внедренческие предприятия локализованы на особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», которая включает в себя шесть площадок. Резиденты ОЭЗ получают дополнительные льготы: например, сниженный налог на прибыль, беспошлинный импорт, а также нулевую ставку налога на имущество, транспорт и землю. Здесь работают предприятия из секторов фармацевтики и электромобилестроения, микроэлектроники и фотоники.

