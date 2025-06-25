Ракова: Заказ питания на молочной кухне в Москве стал доступен через смартфон

По её словам, теперь в приложение стало доступно оформление заказа на получение льготного питания. Пользователи могут выбрать пункт выдачи, график получения продуктов и сделать заказ для нескольких детей одновременно.

Ракова отметила, что сервис сохраняет историю заказов льготного питания, в том числе, их номера, статусы, периоды получения, состав продуктовых наборов и наименование, а также график и режим работы молочно-раздаточных пунктов.

«Доступ к услуге через смартфон позволит семьям ещё удобнее и быстрее заказывать продуктовые наборы на молочной кухне», — заключила она.

Ранее Ракова заявила, что в ходе модернизации городской системы здравоохранения в Москве отремонтировали более 150 молочно-раздаточных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

