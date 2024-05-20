Вице-мэр Ракова рассказала о новом разделе «Моя молочная кухня» в электронной медкарте
Новый раздел «Моя молочная кухня» открыли для москвичей в электронной медицинской карте на портале mos.ru. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что в Москве действует более 200 молочных кухонь, обеспечивающих продуктами детей, кормящих и беременных женщин. Горожане могут в онлайн-режиме подать заявление на бесплатное молочное питание и заказать его на mos.ru. Процесс получения питания стал еще более удобным и понятным благодаря запуску раздела «Моя молочная кухня».
«Вся информация находится "под рукой" и получить питание можно, показав в МРП специальный QR-код из электронной медкарты. Новая возможность доступна и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Сервисы для вас"», — рассказала Ракова.
Кроме того, в веб-версии ЭМК и в приложении доступны все актуальные данные, в том числе история заказов, перечень продуктов, график и режим работы пунктов.
Сведения о всех заказах на бесплатное питание с указанием номера и статуса отображаются в разделе «Моя молочная кухня» на mos.ru в хронологическом порядке. В приложении «ЕМИАС.ИНФО» данные о заказах доступны в разделе «Сервисы для вас» — «Молочная кухня». Как в ЭМК, так и в приложении отображается QR-код заказа, который следует предъявить для получения продуктов на молочно-раздаточном пункте.
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