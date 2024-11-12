Ракова: В Москве заработал первый в стране 5D-кинотеатр для профориентации

Первый в России иммерсивный профориентационный кинотеатр открылся в центре «Профессии будущего» в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, городская программа профориентации стала эффективным инструментом для подготовки подростков к выбору профессии. В прошлом году более 60 тысяч человек поучаствовали в профориентационных мероприятиях — тестированиях и индивидуальных консультациях с наставниками, 76% из них определились с направлением карьеры и успешно поступили на бюджетные места в колледжи. В текущем учебном году в Москве решили усовершенствовать программу, чтобы познакомить ребят с современным рынком труда и возможностями при поступлении.

«Первый в России 5D-кинотеатр для профориентации стал настоящим открытием, позволяя школьникам не только увидеть, но и почувствовать атмосферу различных профессий и сфер деятельности. Здесь учащиеся могут стать машинистами поезда метро, посетить цех сборки автомобилей или попробовать приготовить торт "Москва". Эти и другие профессиональные эксперименты ждут девятиклассников в новом иммерсивном кинотеатре в центре "Профессии будущего"», — поделилась Ракова.

Посетителям представят анимационный фильм, в котором можно совершить виртуальное путешествие по миру профессий. Спецэффекты — звук, свет, ветер, брызги, движение платформы, ароматы — добавят ощущение реальности. С помощью специального пульта ребята смогут выбирать профессии для каждого этапа фильма: сварщик, медсестра, дизайнер, повар, IT-специалиста. Сюжет реалистично реагирует на решения зрителей, в зависимости от успешности выполнения заданий рассказывая о возможной зарплате, а также предоставляет рекомендации, где можно обучиться специальностям.

Интерактивное знакомство со специальностями в центре «Профессии будущего» — первый этап продолжающейся в Москве программы комплексной профориентации для учащихся 9 классов. Для ребят подготовили профориентационную экскурсию, профориентационное тестирование, консультации карьерных наставников, встречи с представителями колледжей. Также учащиеся смогут с помощью VR-технологий попробовать себя в роли токаря, сварщика, пекаря и еще десяти профессионалов. Кроме того, родители девятиклассников смогут побеседовать с экспертами рынка труда, ведущими работодателями, профориентологами, главами колледжей.

