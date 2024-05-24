Ракова: В Москве за инновационные проекты наградили почти пять тысяч столичных школьников

Почти пять тысяч школьников Москвы завоевали призовые места на городских научно-практических конференциях за свои инновационные проекты и исследования. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, мероприятия проходили на базе вузов-партнеров предпрофессионального образования. Школьники в текущем учебном году подали свыше 30 тысяч заявок на участие в конференциях, в финале было представлено более 14 тысяч проектов.

«Работы оценивали эксперты из профессиональной и научно-образовательной среды. За победные и призовые места старшеклассники из предпрофессиональных классов смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы», — рассказала Ракова.

Конференции «Старт в медицину», «Инженеры будущего» и «Наука для жизни» проходят ежегодно в апреле на площадках ведущих вузов. Здесь ученики предпрофессиональных классов защищают проекты и итоги исследований, проведенных под руководством преподавателей учебных заведений-партнеров. Так, на конференции «Старт в медицину» призовые места завоевали более 570 участников, представивших фундаментальные исследования и технологические проекты. Школьники в том числе разработали прототип прибора для автоматического забора крови и создали «цифровые двойники» клеток мозга.

На конференции «Инженеры будущего» учащиеся инженерных и ИТ-классов показали прототипы технологических разработок и итоги прикладных исследований в области физики, химии, математики, смежных наук. В частности, здесь были представлены компактный «принтер Брайля» с голосовым управлением, надводный беспилотник с эхолотом, камерой и солнечными панелями, а также мини-беспилотник, способный «ловить» мобильную связь в труднодоступных местах.

Призы конференции «Наука для жизни» в направлении «Шаг в бизнес» взяли свыше 600 создателей бизнес-проектов. Школьники предложили в том числе создать «зеленые крыши», решающие проблемы водоотведения и повышающие энергоэффективность строений, и виртуальную 3D-примерочную покупателей онлайн-магазинов.

