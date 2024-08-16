Заммэра Ракова: В Боткинской больнице спасли пациентку с осложненным раком почки

Хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина провели сложную многоэтапную операцию по удалению почки с опухолью, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В течение пяти часов мультидисциплинарная команда Боткинской больницы выполнила сложную операцию по удалению почки и опухолевого тромба 53-летней пациентке. Его размеры были настолько большими, что он «дорос» до сердца и на 90% перекрывал просвет сосуда», — пояснила она.

По словам Раковой, подобное осложнение встречается лишь в 1% случаев. Проведение таких операций даже на поздних стадиях может продлить жизнь пациентов, поскольку тромбоз нижней полой вены чаще, чем онкология становится причиной смерти.

После удаления почки сосудистый хирург и кардиохирург удалили тромб из нижней полой вены и полости перикарда.

Новый стандарт онкологической помощи был разработан в 2019 году. В Москве определены пять якорных онкологических стационаров, в которые вошли патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи, а также круглосуточный стационар. На данный момент на каждой из площадок возможен полный цикл диагностики и лечения, что сокращает время постановки диагноза.

