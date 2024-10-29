Ракова: Пережившего клиническую смерть пациента выписали из больницы Москвы

Ракова рассказала, что прямо из машины скорой помощи мужчину доставили в заранее подготовленную рентген-операционную, исследовали сосуды, а также ультразвук сердца. Оказалось, что у пациента полностью закрыта тромбами правая коронарная артерия и повреждена одна из мышц, помогающих нормально функционировать митральному клапану. Развился кардиогенный шок, давление упало до критических значений и наступила клиническая смерть.

На сегодняшний день в Москве уже два года успешно функционируют 14 специализированных «шок-центров» для обеспечения пациентов с кардиогенным шоком помощью на уровне мировых стандартов. Они оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами механической поддержки кровообращения. Пилотный проект «шок-центров» в течение года отрабатывался на базе ГКБ им. И.В. Давыдовского.

