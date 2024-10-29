Ракова: Пережившего клиническую смерть пациента выписали из больницы Москвы

Столичные врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что всего за сутки мультидисциплинарная команда больницы имени И.В. Давыдовского стабилизировала состояние мужчины. Сейчас после курса реабилитации он вернулся домой и чувствует себя хорошо.

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Ракова рассказала, что прямо из машины скорой помощи мужчину доставили в заранее подготовленную рентген-операционную, исследовали сосуды, а также ультразвук сердца. Оказалось, что у пациента полностью закрыта тромбами правая коронарная артерия и повреждена одна из мышц, помогающих нормально функционировать митральному клапану. Развился кардиогенный шок, давление упало до критических значений и наступила клиническая смерть.

На сегодняшний день в Москве уже два года успешно функционируют 14 специализированных «шок-центров» для обеспечения пациентов с кардиогенным шоком помощью на уровне мировых стандартов. Они оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами механической поддержки кровообращения. Пилотный проект «шок-центров» в течение года отрабатывался на базе ГКБ им. И.В. Давыдовского.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:РеабилитацияМосква

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