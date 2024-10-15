Вице-мэр Ракова: ранняя диагностика заболеваний груди в Москве превысила 79%

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о достижениях московского здравоохранения в сфере диагностики рака молочной железы, всемирный день борьбы с которым отмечается 15 октября.

По ее словам, чтобы лечение было успешным, крайне важно вовремя выявить болезнь. Ракова подчеркнула, что новый стандарт онкологической помощи помог достичь существенных успехов в диагностике заболевания — так, в 2023 году на ранних стадиях выявлялись 79,1% опухолей (в 2018 году — 73,2%). Также более чем вдвое выросло количество исследований благодаря внедрению современных технологий и оборудования.

Отметила вице-мэр и важность осведомленности граждан о важности самодиагностики и регулярной проверки здоровья. По словам Раковой, многие столичные сооружения, в частности, Крымский мост и Останкинскую башню, украсят розовой подсветкой 15 октября, а в столичных Центрах амбулаторной онкологической помощи откроется посвященная победившим рак груди женщинам выставка.

Сыграло важную роль и открытие двух Центров женского здоровья в декабре 2023 и сентябре 2024 года — в них имеются кабинеты по ранней диагностике заболеваний груди, оборудованные передовыми маммографами. В случае подозрения на рак молочной железы пациенток направят в один из Центров амбулаторной онкологической помощи на прием к врачу-онкологу. Благодаря четким алгоритмам диагноз ставится в кратчайшие сроки. Также в столице функционирует Московская служба онкопсихологов.

Внедряются в Москве и новые стандарты лечения рака молочной железы, в том числе применение инновационных адъювантных схем с таргетными препаратами для профилактики рецидивов. Подход к диагностике и лечению заболевания в Москве продолжает улучшаться. Передовые методы лечения и современная диагностика помогают улучшить качество жизни онкобольных и существенно повысить результаты лечения.

