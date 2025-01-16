Ракова: Свыше 500 экскурсий на предприятия провели для школьников в Москве в 2024 году

Она отметила, что уже второй год предлагается программа комплексной профориентации девятиклассников, которая помогает сделать более осознанный выбор. По словам Раковой, экскурсии на предприятия позволяют глубже погрузиться в интересующее направление и понять, подходит ли им выбранная специальность.

По результатам прошлой приемной кампании 76% девятиклассников, которые поступили в колледжи на бюджет, прошли программу комплексной профориентации, указала заммэра. Ракова подчеркнула, что в этом учебном году программа стала еще более интерактивной и насыщенной, усилилось взаимодействие с работодателями и колледжами.

