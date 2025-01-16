Ракова: Свыше 500 экскурсий на предприятия провели для школьников в Москве в 2024 году
Свыше 50 тысяч девятиклассников из школ столицы приняли участие в профессиональных пробах – одном из ключевых элементов комплексной программы профориентации в Москве. Для ребят организовали более 500 экскурсий на городские предприятия и в учреждения среднего профобразования, где они смогли попрактиковаться в выполнении реальных задач. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что уже второй год предлагается программа комплексной профориентации девятиклассников, которая помогает сделать более осознанный выбор. По словам Раковой, экскурсии на предприятия позволяют глубже погрузиться в интересующее направление и понять, подходит ли им выбранная специальность.
По результатам прошлой приемной кампании 76% девятиклассников, которые поступили в колледжи на бюджет, прошли программу комплексной профориентации, указала заммэра. Ракова подчеркнула, что в этом учебном году программа стала еще более интерактивной и насыщенной, усилилось взаимодействие с работодателями и колледжами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru